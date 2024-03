Facile vainqueur de sa demi-finale contre Viège (4-0), La Chaux-de-Fonds a dû cravacher durant 60 minutes pour remporter l'acte I de la finale de Swiss League. Le HCC s'est finalement imposé 6-3 face aux GCK Lions.

La Chaux-de-Fonds a dû cravacher pour idéalement laisser sa finale. KEYSTONE

Timorés en début de partie, les Chaux-de-Fonniers ont été cueillis à froid par un but de Jarno Kärki, le meilleur compteur des play-off, dès la 28e seconde. Revenus une première fois à hauteur, via une réussite de Sondre Olden (11e), les protégés de Louis Matte se sont à nouveau fait surprendre, en rupture, à la 25e minute (but de Baechler).

Juste avant puis après la seconde pause, Julien Privet (39e) et Janik Loosli (41e) permettaient au HCC de virer en tête. Un avantage une première fois annihilé par Victor Backman en power-play (50e).

A la 57e, également en jeu de puissance, Toms Andersons faisait chavirer les Mélèzes de bonheur, avant que Stefan Rüegsegger (59e) et Julien Privet (60e, dans la cage vide) ne donnent une ampleur trop sévère au score.

