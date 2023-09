Les Zurich Lions ont tout entrepris pour devenir champions cette saison. Mais le début de saison les verra privés de leur attaquant-vedette, Sven Andrighetto, blessé.

Denis Malgin est de retour à Zurich. KEYSTONE

Tout est encore paisible dans l'imposant temple du hockey de Zurich-Altstetten. Sur la glace, un joueur s'entraîne dans son coin. Andrighetto dribble, sprinte et tire avec la prudence nécessaire, tandis que ses coéquipiers préparent dans le vestiaire le dernier entraînement avant le début du Championnat. Les Lions ouvriront leur saison par un match à domicile vendredi contre Ajoie. Andrighetto prendra place aux côtés des 12'000 spectateurs car il est blessé. Une fracture compliquée à la main le contraint à différer sa rentrée.

La quête de Malgin

Un pronostic précis pour son retour au jeu est difficile, les médecins ne comptent pas le voir rejouer avant novembre. Andrighetto compte bien revenir avant. «Naturellement, j'espère ne pas manquer trop de matches. Je me concentre totalement sur ma rééducation. Mon objectif est de revenir plus fort qu'avant la blessure.»

Après neuf ans passés à l'étranger dont cinq en NHL et un en KHL, le joueur d'Uster est revenu chez lui pour la saison 2020-2021. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Zurich Lions avec le but évident de devenir champion de Suisse. Pour sa quatrième année de contrat, il espère bien que cela va enfin marcher.

Les ZSC ont l'étoffe pour figurer tout en haut. Les Zurichois sont parés dans les buts, en défense et en attaque (avec trois nouveaux étrangers Rudolfs Balcers, Jesper Fröden et Derek Grant). A cela s'ajoute sans doute le meilleur transfert: le retour de Denis Malgin, qui a abandonné son rêve de NHL et qui lui aussi recherche son premier titre de champion de Suisse. «C'est un des meilleurs et des plus créatifs joueurs de la Ligue. Nous sommes très heureux de le compter dans nos rangs», souligne l'entraîneur Marc Crawford à propos du retour de l'enfant prodigue.

Un titre en neuf ans

Le Canadien, qui avait remplacé le Suédois Rikard Grönborg comme entraîneur au milieu de la saison dernière, a stoppé une série de résultats en dents de scie. Les Zurichois sont allés jusqu'en demi-finale des play-off avant de subir la loi de Bienne (0-4).

Les attentes autour des Zurich Lions sont grandes comme ce fut déjà le cas lors des saisons précédentes. Au cours des neuf dernières années, les ZSC n'ont fêté qu'un titre en 2018. Au cours de la saison 2021-2022, avec un Malgin au sommet de son art, ils avaient gâché une avance de 3-0 en finale pour finir par perdre contre Zoug.

A la suite de l'analyse de la dernière saison, le manque de «dureté mentale» a été souligné comme le point faible. «Nous sommes trop vite sortis de nos gonds dans les moments difficiles», constate le capitaine Patrick Geering. Un soin important a été porté à l'esprit d'équipe pendant la préparation avec des événements qui ont réuni tout le cadre.

dom, ats