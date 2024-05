La République tchèque a entamé «son» championnat du monde de bon patin. A Prague, elle a battu la Finlande, Championne olympique en titre, 1-0 aux tirs au but.

ATS

Lors du shootout, le portier du HC Bienne Harri Säteri a dû s’incliner à deux reprises, la seconde fois devant l’attaquant de Rapperswil-Jona Roman Cervenka. Son vis-à-vis a, en revanche, détourné toutes les tentatives des Finlandais.

A Ostrava dans un groupe considéré comme plus faible, la Suède a battu les Etats-Unis 5-2 dans le choc des favoris. Plus tôt dans la journée, l’Allemagne, finaliste l’an dernier, s’était imposée 6-4 devant la Slovaquie grâce notamment aux réussites de Dominik Kahun (Berne) et de Marc Michaelis (Zoug).

