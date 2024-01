Pius Suter est le seul Suisse à avoir goûté aux saveurs de la victoire samedi en NHL, les Canucks s'imposant 5-4 après prolongation face à Columbus.

Les Canucks de Pius Suter ont forcé la décision en prolongation face à Columbus. ATS

Les Devils, malgré deux assists de Nico Hischier, les Coyotes, les Jets, les Blackhawks et les Predators ont en revanche tous connu la défaite.

La soirée fut douce pour Pius Suter. Auteur d'un triplé jeudi dans un match perdu 4-3 après prolongation face à St. Louis, il s'est fait l'auteur de deux assists samedi. Le centre zurichois, qui a été aligné pendant plus de 21 minutes face aux Blue Jackets, en est à 18 points cette saison dont 6 dans ses trois dernières sorties.

Meilleure équipe de la Ligue à égalité avec Boston, Vancouver a forcé la décision après 4'00'' en «overtime» sur une réussite d'Elias Pettersson. Les Canucks ont renversé une situation compromise avant de cueillir un neuvième succès en onze matches: ils étaient menés 4-1 à l'entame du troisième tiers.

16 à la suite pour Edmonton

Les Predators de Roman Josi ont subi les foudres d'Edmonton, qui s'est imposé 4-1 sur sa glace pour décrocher une 16e victoire d'affilée. Les Oilers ne sont donc plus qu'à un succès du record de la Ligue détenu par les Pittsburgh Penguins de 1992/93. Ils devront gagner à Vegas après le All Star break pour égaler cette marque.

Les Devils se sont inclinés 6-3 en Floride face à Tampa Bay, qui a assuré une huitième victoire dans ses neuf derniers matches en marquant deux fois dans la cage vide. Nico Hischier a réussi ses 14e et 15e assists de la saison pour New Jersey. La soirée fut plus difficile pour Timo Meier, qui l'a terminée avec un bilan de -2.

Janis Moser s'est lui aussi illustré en vain sur le plan comptable. Le défenseur biennois a signé son 15e assist dans cet exercice 2023/24 dans une rencontre où les Coyotes ont ouvert la marque avant de subir la loi de Carolina (3-1). Les Jets de Nino Niederreiter ont quant à eux été battus 4-2 par Toronto, alors que les Blackhawks de Philipp Kurashev se sont inclinés 1-0 à Calgary.

ats