Les ZSC Lions ne sont plus qu’à un succès d’une qualification pour la finale des play-off. Les hommes de Marc Crawford mènent 3-0 dans leur série face à Zoug après leur victoire 4-2 à domicile.

Les ZSC Lions ne sont plus qu’à un succès d’une qualification pour la finale. KEYSTONE

ATS

II n'aura fallu que 1'31'' pour qu'un centre de Juho Lammikko, dévié dans son propre but par Livio Stalder, permette aux Zurichois de prendre les devants. Au passage, le «Z» aura su profiter d'une pénalité sifflée à Brian O'Neill après... 12 secondes de jeu.

Quasi parfaits en défense, les Zurichois ont doublé la mise sur une rupture de Christian Marti (25e), avant de manquer plusieurs possibilités de tuer tout suspense et de voir Zoug réduire son retard, contre le cours du jeu (38e). Si elle a mis un terme à 117'40'' sans but, la réussite de Niklas Hansson a vite été contrebalancée par le goal de Rudolfs Balcers (40e).

En fin de partie (58e) Zoug est parvenu à revenir à 2-3, via une réussite de Fabrice Herzog, à 6 contre 5. Sans remettre en discussion l'issue finale de la partie, Vinzenz Rohrer et Juho Lammikko marquant dans la cage vide aux 59e et 60e minutes...

ats