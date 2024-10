Soirée contrastée pour les Suisses jeudi sur les rinks de NHL ! Seul Kevin Fiala a connu les délices de la victoire.

Le Saint-Gallois a délivré un assist lors du succès 3-1 de Los Angeles à Buffalo. Cette victoire porte la griffe d’Anze Kopitar. Le capitaine slovène des Kings a, en effet, signé le hat-trick parfait lors de l’ultime période. Crédité d’un bilan de +1 pour un temps de jeu de 18’19’’, Kevin Fiala a été à l’origine du 2-1 qui est tombé à 1’38’’ de la sirène.

Sur sa glace de Newark, New Jersey n’a pas réussi la passe de trois après ses deux succès à Prague contre Buffalo. Les Devils se sont inclinés 4-2 devant Toronto. Auteur du deuxième but de New Jersey, Timo Meier a obtenu la troisième étoile, la première revenant au défenseur des Maple Leafs Steven Lorentz, auteur d’un but et d’un assist. Si Meier et Jonas Siegenthaler ont rendu un bilan neutre, Nico Hischier a traversé une soirée laborieuse. Le capitaine accuse, en effet, un bilan de -2.

Considéré comme l’un des favoris à la course au titre après les signatures de Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Skjei, Nashville a connu un faux départ. Sur leur glace, les Predators ont été battus 4-3 par Dallas. Crédité d’un assist, Roman Josi et ses coéquipiers ont accusé un étonnant trou d’air au début du deuxième tiers. Les Stars ont, en effet, inscrit leurs deux premiers buts de la soirée en l’espace de... 19’’ pour prendre la main sur cette rencontre.

