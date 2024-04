Moins de 48 heures après sa défaite devant les Etats-Unis, la Suisse a concédé un nouveau revers au Championnat du monde dames d’Utica. Elle s’est inclinée 3-0 devant le Canada.

La Suisse s’est inclinée 3-0 devant le Canada. KEYSTONE

ATS

La formation de Colin Muller a lâché prise d’entrée avec l’ouverture du score qui est survenue après seulement 70’’ de jeu. Le 2-0 est tombé à la 8e minute pour signifier aux Suissesses que leur sort était bien consommé. Le 3-0 a été inscrit dans la cage vide à 17’’ de la sirène.

Sur le plan offensif, la Suisse a adressé 17 lancers sans toutefois trouver le chemin des filets. Le premier but est espéré pour lundi face à la Finlande. On rappellera que les Suissesses sont assurées de disputer les quarts de finale même si elles devaient également s'incliner devant les Finlandaises et les Tchèques lors de leurs deux derniers matches de la phase de poules.

