La Suisse a perdu son premier match au Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 3-2 face au Canada.

ATS

Il n'y aura donc pas de six sur six pour la sélection nationale lors de ce tour préliminaire. Après quatre succès de suite (2017, 2018, 2022 et 2023), les Suisses ont dû courber l'échine devant la nation championne du monde. Mais cela ne s'est pas joué à grand-chose.

En fait, le match a basculé à la 27e, lorsque Kevin Fiala a commis une faute en zone neutre qui lui a valu 5 minutes de punition assorties d'une rentrée prématurée aux vestiaires. Terriblement efficaces avec un homme de plus sur la glace, les Canadiens ont fait passer le score de 2-1 pour la Suisse à 3-2 en leur faveur grâce à Dylan Cozens et Nick Paul.

Rageant, car les Helvètes avaient bien repris le cours du tiers médian, parvenant même à prendre l'avantage à la 26e sur un tir de Loeffel à la suite d'un bon travail de Thürkauf. Et à la 30e, Sven Andrighetto a manqué un penalty alors que le score était encore de 2-2.

Suspension pour Fiala?

En plus de dérégler les lignes de Patrick Fischer, ce coup du sort a coupé les ailes des joueurs à croix blanche. Reste maintenant à voir si le Saint-Gallois, auteur de quatre buts en autant de matches, va recevoir une sanction supplémentaire sous la forme d'un match de suspension, comme le défenseur canadien Bowen Byram.

Car oui, c'est bien Fiala qui avait égalisé à 1-1 à la 12e. La Suisse avait relevé la tête après un début chaotique et joué un hockey inspiré. En avantage numérique, l'attaquant des Los Angeles Kings a pu conclure un superbe jeu initié par Nico Hischier et poursuivi par Roman Josi. Au risque de se répéter, le défenseur bernois amène un évident plus à cette sélection. A la 5e, il a bien failli égaliser et il a même suppléé son gardien Genoni à la 15e en chassant sur la ligne un puck qui avait le poids du 2-1 pour le Canada.

La Suisse va maintenant avoir un jour de repos avant son dernier match du tour de qualification face à la Finlande mardi soir (20h20). Pour l'heure, les Nordiques ne sont pas qualifiés pour les quarts de finale, mais ils ont encore deux matches à disputer, dont un contre le Danemark lundi après-midi.

jfd, ats