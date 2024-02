Malgré une performance de choix de Nico Hischier, New Jersey n’a pas enchaîné. Victorieux 5-3 de Colorado mardi, les Devils se sont inclinés sur le même score devant Calgary.

Nico Hischier a inscrit un but – en infériorité numérique – et délivré un assist pour ses 31e et 32e points de la saison. Il a obtenu la troisième étoile, la première revenant au gardien des Flames Jacob Markstrom qui a réussi 37 arrêts. Si Nico Hischier a fait le job, Timo Meier a, pour sa part, traversé une soirée bien maussade avec son bilan de... -3.

Les trois autres Suisses en lice jeudi ont également connu la défaite. A Boston dans le choc au sommet de la soirée, Pius Suter et Vancouver se sont inclinés 4-0.

A Philadelphie, Nino Niederreiter et Winnipeg, battus 4-1, ont concédé une cinquième défaite de rang.

Enfin à Tempe, Janis Moser et Arizona ont été battus 3-2 par Vegas, le Champion en titre. Les Coyotes ont connu une entame catastrophique. Janis Moser et ses coéquipiers étaient, en effet, menés 2-0 après seulement 77’’ de jeu...

