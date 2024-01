En Swiss League, Viège a remporté un précieux succès 3-2 tab contre Winterthour, son adversaire direct pour la huitième place, la dernière qualificative pour les play-off.

Sous la direction experte de Heinz Ehlers KEYSTONE

La formation haut-valaisanne constitue la grande déception de la saison. Sous la direction experte de Heinz Ehlers, les Viégeois auraient dû jouer les premiers rôles. Au contraire, ils ont accumulé les déceptions.

Dans ce cinquième match de la saison entre les deux équipes, les Haut-Valaisans ont tout de suite pris l'avantage 2-0 après un peu plus de 3 minutes de jeu par Gähler et Nilsson. Une fois de plus, ils ont été incapables de conserver leur avantage. Winterthour a égalisé à la 47e par Devin Muller. Aux tirs au but, Viège s'est montré le plus habile en marquant deux fois.

Au classement, Viège est à égalité avec les Zurichois, mais ils sont classés devant pour avoir remporté plus de points (9-6) lors des confrontations directes.

Une troisième équipe est également engagée dans la course aux play-off: HCV Martigny. Les Bas-Valaisans se sont lourdement inclinés 6-1 chez le leader Bâle. Ils ne comptent qu'un point d'avance sur Viège et Winterthour.

La Chaux-de-Fonds s'est facilement imposé 5-1 contre Olten avec deux buts de son nouvel attaquant canadien Allan McShane.

ats