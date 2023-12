Nino Niederreiter et Roman Josi ont vécu un très beau dimanche. Le Grison et le Bernois patinent, en effet, dans des équipes qui n’arrêtent pas de gagner.

A Anaheim, Nino Niederreiter a signé sa septième réussite de la saison lors du succès 4-2 de Winnipeg. Menés 2-0, les Jets ont renversé la partie grâce à leurs quatre buts inscrits dans un troisième tiers de feu. El Nino a réduit la marque à 2-1 sur un tir dévié malencontreusement par le patin d’un défenseur. A noter que les Jets ont dû composer lors de cette ultime période sans leur meilleur compteur Kyle Connor qui avait été touché au genou plus tôt dans la rencontre.

Winnipeg a signé sa quatrième victoire de rang, la neuvième lors de ses douze derniers matches. Victorieux 2-1 à Montréal, le Nashville de Roman Josi a, pour sa part, cueilli un dixième succès sur ses treize dernières rencontres. Auteur de deux passes décisives pour ses 21e et 22e points de la saison, le capitaine a su réagir au lendemain d’une défaite 4-0 à Toronto.

New Jersey n'a pas su enchaîner

La journée fut, en revanche, moins belle pour les autres Suisses en lice. A Edmonton, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid se sont inclinés 4-1 avec New Jersey. Les Devils n’ont pas pu, ainsi, enchaîner une quatrième victoire de rang moins de 24 heures après leur succès à Calgary. Akira Schmid a été crédité de 26 arrêts, Nico Hischier d’un assist alors que Timo Meier a traversé un cinquième match en ce mois de décembre sans comptabiliser le moindre point.

Kevin Fiala et Los Angeles ont concédé une deuxième défaite en l’espace de 24 heures à New York. Battus 3-2 en prolongation samedi par les Islanders, ils ont été cette fois dominés 4-1 par les Rangers. Enfin malgré un but et un assist de Philipp Kurashev, Chicago a été battu 4-2 sur sa glace par Washington. Avec ses 16 points (6 buts/10 assists), le Bernois est l’une des rares satisfactions d’une équipe qui partage le bonnet d'âne de la Ligue avec Anaheim.

ats