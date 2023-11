L’EHC Winterthour a limogé avec effet immédiat son entraîneur Teppo Kivelä, qui était en poste depuis trois ans et demi. L'équipe sera dirigée jusqu'au terme de la saison par le directeur sportif Christian Weber et l'assistant Frédéric Rothen.

Teppo Kivelä n’est plus l’entraîneur de Winterthour. IMAGO

La séparation a été motivée par «les résultats sportifs de plus en plus insuffisants», a précisé le club. Les renforts arrivés cette saison n'ont pas permis une amélioration. Weber restera directeur sportif, en plus de diriger l'équipe au quotidien.

Par ailleurs, l'attaquant suédois Henrik Eriksson quitte aussi le club. Il avait été engagé pour remplacer Matt Fonteyne durant sa blessure.

ATS