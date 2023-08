Ditaji Kambundji peut toujours rêver de podium sur 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans vivra jeudi soir à 21h22 sa première finale intercontinentale en plein air.

Kambundji prend rendez vous pour la finale Keystone

La médaillée de bronze des Européens 2022 de Munich s'est qualifiée au temps, réussissant le 6e chrono des demi-finales en 12''50. Il s'agit de sa deuxième meilleure performance, après les 12''47 réalisés en finale du meeting de Berne le 4 août. Elle a notamment fait mieux que la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''56).

«Je suis aux anges. Je suis trop contente de pouvoir montrer mon niveau et de me battre avec ces grandes athlètes. La finale c'est du bonus», a lâché au micro de la RTS la Bernoise.

L'exploit de la soeur cadette de Mujinga est de taille. La densité au plus haut niveau est énorme dans cette discipline, avec 13 femmes sous les 12''50 cette saison. Mais Ditaji Kambundji a su se sublimer mercredi pour s'inviter à la table des très grandes, comme elle avait su le faire à Berne pour s'emparer du record de Suisse.

Il n'est par ailleurs pas interdit de rêver avant une finale où la Bernoise sera la seule Européenne. Derrière Kendra Harrison (12''24 en séries, 12''33 en demi-finales) et Jasmine Camacho-Quinn (12''41 en demies), les six autres finalistes ont toutes couru entre 12''49 et 12''60 en demi-finales.

Reais devra se sublimer

Qualifié à la place pour les demi-finales du 200 m mais de justesse (pour 0''01), Williams Reais devra lui aussi se sublimer jeudi soir. Le Grison, qui n'a aucune chance de se hisser en finale, pourra courir de manière libérée. De quoi lui permettre de s'approcher de son meilleur chrono (20''24).

Hoffmann OK, Werro et Pellaud KO

Lore Hoffmann a pour sa part sauvé les meubles côté helvétique dans les séries du 800 m. La Valaisanne s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales, signant son meilleur chrono de l'année (2'00''14) pour décrocher le troisième et dernier ticket disponible dans une série dominée par la championne du monde Athing Mu (1'59''59).

Audrey Werro (34e des séries en 2'01''03) et Rachel Pellaud (35e en 2'01''05) ont en revanche connu l'élimination. La déception est surtout grande pour la Fribourgeoise de 19 ans, récente championne d'Europe M20, qui a péché sur le plan tactique et manqué de «punch» dans la dernière ligne droite de sa série.

Léonie Pointet a elle aussi été éliminée dès les séries du 200 m. Mais la Vaudoise (27e) a rempli son contrat en réussissant un nouveau record personnel (23''16). Matinée plus compliquée pour le perchiste zurichois Dominik Alberto, incapable d'effacer la première barre de la qualification (5m35).

ats