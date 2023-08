Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 4e étape du Tour de Pologne à Opole. Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain) a conservé le maillot de leader.

La jeune promesse de l'équipe Jumbo-Visma a signé la 22e victoire de sa carrière, sa 8e de la saison après des succès d'étapes sur Paris-Nice et aux Quatre jours de Dunkerque notamment. Déjà victorieux d'une étape l'an passé en Pologne, Kooij (21 ans) l'a emporté avec une longueur d'avance sur son compatriote Marijn van den Berg et l'Italien Matteo Moschetti au terme de 199 kilomètres mardi entre Strzelin et Opole sur un tracé sans grand relief.

Un tracé beaucoup plus accidenté attend le peloton mercredi sur 198 km entre Pszczyna et Bielsko-Biala. L'arrivée sera jugée sur un circuit final à parcourir quatre fois et la ligne tracée au sommet d'une petite bosse favorable aux puncheurs.

ATS