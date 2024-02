Encore un record pour Michael Jordan. Lors d'une vente aux enchères, six baskets individuelles de la légende NBA ont rapporté huit millions de dollars.

Lors d’une vente aux enchères, les paires ont rapporté 8 millions. IMAGO/ZUMA Wire

Selon un porte-parole de la firme Sotheby's qui organisait la vente à New York, le montant payé par un acheteur anonyme représente un record mondial pour une vente aux enchères de chaussures de sport portées lors de matchs. Un tel prix ne sera «probablement plus jamais atteint».

Michael Jordan avait offert les six chaussures, des modèles individuels et non des paires, au responsable de la communication des Chicago Bulls, Tim Hallam, après des matches importants de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998. Au cours de ces six saisons, les Bulls dirigés par Jordan ont remporté le titre NBA.

ats