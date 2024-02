Fribourg Olympic règne toujours sur la SBL messieurs. Les Fribourgeois se sont imposés dimanche 80-69 sur le parquet des Lions de Genève, malgré la grosse réaction genevoise dans le dernier quart.

Ainsi, Olympic caracole toujours en tête du classement avec 18 victoires en autant de matches. A la salle du Pommier devant plus de 1300 spectateurs, les Fribourgeois ont fait la différence dans les deuxième et troisième quarts. Eric Nottage s'est montré le plus prolifique du côté d'Olympic avec 18 points.

Les Genevois ont certes remporté le dernier quart 26-18 mais le mal était fait. Ils restent troisièmes à égalité de points avec Massagno et Vevey.

ats