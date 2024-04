Le 3x3 masculin helvétique entre dans le vif du sujet. L'équipe de Suisse dispute de vendredi à dimanche le premier des trois Tournois de Qualification Olympique, à Hong Kong, où un seul ticket pour les Jeux de Paris sera attribué par genre.

La tâche de la formation entraînée par Vladimir Ruzicic s'annonce donc forcément compliquée. Il s'agira tout d'abord de terminer à l'une des deux premières places du groupe A, puis de remporter sa demi-finale et la finale. Le droit à l'erreur n'existera ainsi quasiment pas dans ce tournoi.

Or, la Suisse figure dans une poule extrêmement relevée. Elle se frottera aux Pays-Bas et à l'Autriche, respectivement 5e et 11e d'un classement mondial masculin dans lequel la Suisse figure en 10e position, ainsi qu'à Hong Kong. Et dans l'autre groupe, on retrouve notamment la Lettonie, championne olympique en titre, et la Mongolie, 7e meilleure nation mondiale chez les messieurs.

L'expérience des sélectionnés helvétiques ne sera pas de trop. Comme prévu, les trois membres suisses de la Team Lausanne de 3x3 (Marco Lehmann, Gilles Martin et Westher Molteni, qui se consacrent pleinement à cette discipline) seront de la partie à Hong Kong. Ils seront accompagnés par le joueur de Vevey Riviera Jonathan Dubas.

Trois qualifiés déjà connus

La phase de poule se déroulera le 12 et le 13 avril. La Suisse affrontera les Pays-Bas le vendredi, avant de se frotter à l'Autriche et à Hong Kong le samedi. Les demi-finales et la finale sont programmées le dimanche 14 avril.

Trois des huit participants au tournoi olympique masculin ont déjà été désignés, par le biais du classement mondial (Serbie, Etats-Unis et Chine). Un ticket supplémentaire sera attribué lors du deuxième TQO (3-5 mai à Utsunomiya), alors que les trois derniers qualifiés seront connus après le troisième TQO (16-19 mai à Debrecen).

L'équipe de Suisse, qui doit sa place dans le premier TQO au retrait d'Israël, est assurée d'être de la partie à la mi-mai en Hongrie en cas d'échec à Hong Kong. Elle pourrait alors aussi compter sur le renfort des joueurs de Fribourg Olympic Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi, pas disponibles pour le rendez-vous d'avril.

