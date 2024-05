Plus de peur que de mal pour le numéro 1 mondial: Scottie Scheffler a bénéficié d'un non-lieu après son arrestation mi-mai pour avoir tenté de forcer un barrage de police à Louisville, au Kentucky.

Steve Romines, avocat du golfeur de la PGA Scottie Scheffler, s'adresse aux journalistes à l'extérieur de la salle de justice. KEYSTONE

ATS

Le procureur Mike O'Connell a demandé le «rejet de toutes les accusations portées dans cette affaire contre M. Scheffler». La requête a été acceptée par le juge, mettant fin à toutes les poursuites à l'encontre du joueur américain.

Scottie Scheffler avait été arrêté après être monté sur le trottoir pour doubler les voitures arrêtées devant lui et se rendre au Valhalla Golf Course de Louisville où se tenait le PGA Championship. Il aurait alors accéléré et fait tomber un policier au sol, qui a été hospitalisé pour des hématomes à un poignet et un genou.

Le champion de 27 ans avait alors regretté «un gros malentendu sur ce que je pensais qu'on me disait de faire».

ATS