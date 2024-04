Le handballeur Benoît Kounkoud, initialement accusé de tentative de viol par une femme dans une boîte de nuit fin janvier, comparaîtra finalement pour exhibition sexuelle lors d'une audience de plaider-coupable en juin au tribunal de Paris, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Le Français Benoît Kounkoud face à l'Argentine Keystone

AFP ATS

Le joueur avait été placé quelques heures en garde à vue le 31 janvier, trois jours après avoir été sacré champion d'Europe avec l'équipe de France de handball à Cologne (Allemagne).

Une femme de 20 ans l'accusait d'avoir tenté de la violer «au cours d'une soirée alcoolisée dans une boîte de nuit du 8e arrondissement» de Paris le soir du 30 janvier, avait relaté à l'époque le parquet de Paris.

Benoît Kounkoud, 27 ans, qui évolue dans le club polonais de Kielce, avait contesté les faits.

Il comparaîtra en juin lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française, pour «exhibition sexuelle», selon la source proche.

«Accusations mensongères»

«C'étaient des accusations mensongères, c'est une non affaire: faisant la fête avec ses amis, il a baissé et remonté son pantalon», a affirmé à l'AFP son avocat, Me Mario Stasi.

«L'enquête n'a effectivement permis d'établir qu'une exhibition sexuelle, reconnue par le mis en cause, qui est convoqué en CRPC», a confirmé à l'AFP le parquet de Paris.

Le ministère public proposera une peine qui sera homologuée ou non par un juge lors de l'audience.

Dans un communiqué par lequel «elle prend acte de l'abandon total des accusations de viol ou de tentative de viol le concernant», la Fédération française de handball a annoncé lundi qu'elle allait «engager rapidement une procédure disciplinaire ainsi qu’une demande de position de la commission d’éthique, à l'encontre de Benoît Kounkoud en raison des faits qui lui restent reprochés».

Sa carrière

L'ailier droit a rejoint à l'été 2022 le club polonais de Kielce, où évoluent deux autres champions d'Europe 2024, le pivot Nicolas Tournat et l'ailier gauche Dylan Nahi.

Il portait auparavant les couleurs du Paris Saint-Germain, son club formateur.

L'équipe de France de handball a décroché son quatrième titre européen le 28 janvier en battant en finale le Danemark (33-31 a.p.).