L'ancien coureur français Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique, a comparé sur X (ex-Twitter) le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler et qualifié les Occidentaux de «collabos», propos qui ont été condamnés par la ministre des sport Amélie Oudéa-Castera.

Mahiedine Mekhissi (ici au Weltklasse 2014 à Zurich) a suscité l’indignation. Keystone

«Adolf Hitler c'est un enfant de choeur à côté de Netanyahu! L'Occident de vrais collabos», a publié sur le réseau social le spécialiste du 3000 m steeple, qui a annoncé sa retraite en début d'année, accompagnant son message de hashtags, dont #Nazisrael #GazaGenocide ou #IsraeliNewNazism. Il a ensuite supprimé ce tweet pour le remplacer par un autre où il qualifie sa comparaison de «maladroite».

Cette publication a suscité de nombreux commentaires indignés sur le réseau social. Amélie Oudéa-Castéra a affirmé qu'elle était «profondément choquée par de tels propos, en ces circonstances tragiques».

«Ma comparaison a été maladroite et mauvaise»

«Ces comparaisons funestes flirtent avec tout ce qu’il y a de plus nauséabond et vous éloignent tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours comme des valeurs de l'olympisme que vous avez su incarner pour tant de nos compatriotes», a-t-elle poursuivi.

«Et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France! J'ai honte pour notre ville... quel naufrage!», a déploré sur X Arnaud Robinet, le maire (Horizons) de Reims, dont Mahiedine Mekhissi est originaire.

Mahiedine Mekhissi a ensuite supprimé son tweet initial pour en publier trois autres dont l'un où il affirme : «ma comparaison a été maladroite et mauvaise et je m'en excuse pour cela, j'ai réagi avec émotion» et un autre où il écrit : «j'ai été maladroit et la comparaison était que Hitler a commis un génocide tout comme Netanyahou est en train de le faire, alors que les puissances mondiales peuvent stopper l'horreur».

L'athlète, âgé de 38 ans, a remporté deux médailles d'argent sur 3000 m steeple en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres ainsi qu'une médaille de bronze en 2016 à Rio de Janeiro. Il est également quadruple champion d'Europe sur cette même distance (2010, 2012, 2016, 2018) et sur 1500 m (2014).

Israël a lancé une guerre pour «anéantir» le Hamas en représailles de l'attaque sanglante sans précédent perpétrée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, dont les commandos ont tué au moins 1400 personnes, en majorité des civils israéliens, en bordure de la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes qui assurent qu'au moins 240 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza.

Plus de 8500 Palestiniens ont été tués depuis le début des bombardements incessants menés par l'armée israélienne sur la bande de Gaza, selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas.