Albane Valenzuela est actuellement 28e de l'Evian Championship après deux tours. La Genevoise a rendu une carte de 74, soit trois coups au-dessus du par, et accuse un retard de huit coups sur la Française Céline Boutier.

Albane Valenzuela est actuellement 28e de l'Evian Championship après deux tours (archives). KEYSTONE

Deuxième Suissesse engagée, la Vaudoise Morgane Métraux a fait un coup de plus que sa compatriote. Elle a terminé cette deuxième journée en 75 coups et se retrouve à la 52e place. Métraux a eu chaud mais elle a finalement passé le cut avec ses 145 points. Les femmes avec 147 coups ou plus ont été éliminées avant le troisième tour.

ats