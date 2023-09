Le défi américain American Magic, emmené par le barreur Tom Slingsby, a remporté dimanche à Vilanova la première régate préliminaire de la Coupe de l'America 2024. Le défi suisse Alinghi Red Bull Racing a pris la 5e place.

Le défi suisse Alinghi Red Bull Racing a pris la 5e place. KEYSTONE

Les Américains ont dominé deux des trois dernières manches qualificatives de la journée et terminé une fois deuxième pour devancer d'un point les tenants du titre néo-zélandais au classement général. Les deux équipages devaient initialement s'affronter pour la victoire en fin d'après-midi. Mais le vent est retombé sur le plan d'eau, entraînant l'annulation de finale.

Le podium final de cette première confrontation sur l'eau des six équipes engagées dans la course à l'aiguière d'argent est complété par le défi français Orient Express. Alinghi, qui a dû renoncer à s'aligner sur la dernière course dimanche en raison d'un problème hydraulique, a obtenu deux 2es places prometteuses ce week-end. Le défi helvétique termine 5e.

Pour ce premier événement de la Coupe de l'America – qui aura lieu à partir du 12 octobre 2024 à Barcelone -, l'organisateur a imposé aux défis de s'affronter à bord d'un AC40, voilier monotype modèle réduit de l'AC75 utilisé l'année prochaine. L'enjeu de ce week-end était de se jauger et d'apprendre à naviguer en flotte pour les équipages en lice: une victoire ne rapporte rien sur le plan sportif.

ATS