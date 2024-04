Le Norvégien Anders Besseberg, homme fort du biathlon mondial pendant un quart de siècle, a été condamné vendredi par la justice de son pays. Il a écopé de trois ans et un mois de prison pour corruption aggravée entre 2009 et 2018.

Anders Besseberg va faire appel de cette condamnation. imago/Pressefoto Baumann

ATS

Patron de la Fédération internationale de biathlon (IBU) de 1993 à 2018, Anders Besseberg, 78 ans, a été reconnu coupable d'avoir accepté montres de luxe, prostituées et parties de chasse par des officiels russes notamment.

«Je suis bien sûr déçu et surpris de cette décision et certains raisonnements des juges. Je fais appel sur le champ», a dit Besseberg devant le tribunal, après la lecture du jugement, qui a duré trois heures.

Cadeaux à restituer

«Le prévenu a trahi la confiance qui était attachée à sa fonction à l'IBU en acceptant ces avantages», a dit le juge Vidar Toftøy-Lohne devant le tribunal du district de Buskerud, situé à 60 km à l'ouest d'Oslo.

L'accusation avait requis trois ans et sept mois de prison et une amende d'un million de couronnes (plus de 85'000 francs). Le tribunal n'a pas prononcé d'amende mais a ordonné à Besseberg de restituer les cadeaux d'une valeur de 1,4 million de couronnes.

«Même si j'ai reçu des cadeaux coûteux et que j'ai été invité par de nombreuses personnes à aller chasser, je dois souligner que je ne me suis jamais laissé corrompre», a déclaré Besseberg au tribunal pendant son procès, selon les médias.

ATS