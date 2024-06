Angelica Moser a obtenu le plus grand succès de sa carrière en devenant championne d'Europe du saut à la perche lundi soir à Rome. Les progrès effectués dans sa course d'élan ont été déterminants, selon son entraîneur Adrian Rothenbühler.

Angelica Moser a obtenu le plus grand succès de sa carrière lundi à Rome. IMAGO/Sports Press Photo

ATS

«L'élan est important dans chaque discipline. Quand la course d'élan est propre et ordonnée, le reste suit. Mais si les dernières foulées ne sont pas optimales, des erreurs arrivent ensuite», détaille le Bernois, spécialiste de la force et du sprint, qui a par le passé travaillé avec les soeurs Kambundji. Le succès de son travail avec la perchiste zurichoise se résume en trois points, selon Adrian Rothenbühler.

Premièrement: «Angelica est devenue plus rapide au sprint sans la perche. Pas de manière massive, mais sur 20 mètres lancés, elle a récemment signé son meilleur chrono.»

Deuxièmement: «Angelica court avec ou sans perche presque à la même vitesse. Elle ne perd que très peu, ce qui est à son avantage. Lors d'un meeting indoor en France, la vitesse est mesurée dans les conditions de concours, et Angelica s'est améliorée de 8,1 m/s à 8,4 m/s. C'est significatif.»

Troisièmement: «La manière dont Angelica organise son élan s'est également améliorée. Elle est l'une des plus fortes athlètes que j'ai pu entraîner. Maintenant, elle arrive à transmettre cette force dans sa course d'élan. Elle court mieux sur le plan technique.»

Davantage d'intensité

Rothenbühler a modifié la façon de s'entraîner de la Zurichoise, qui avait déjà participé aux JO de Rio en 2016 à l'âge de 18 ans seulement. «Angelica s'est longtemps entraînée comme une gymnaste. Elle est très bonne dans le travail avec la perche, elle peut faire beaucoup dans ce domaine. Mais quand l'élan n'est pas bon, le reste ne sert pas tant que ça.»

Le Bernois a mis l'accent à l'entraînement sur une plus grande intensité. Les observateurs n'ont pas manqué de constater que la perchiste suisse n'avait jusqu'ici jamais paru aussi en forme.

Avec plus de vitesse dans l'élan, il a fallu procéder à des adaptations dans le mouvement de rotation de la perche. Celles-ci ont été couronnées de succès, comme l'a démontré le record de Suisse (4m78) établi lundi dans la capitale italienne.

Depuis mars 2021, Angelica Moser a plusieurs fois atteint 4m75. Il s'agit d'un bon tremplin pour les 4m90 qui, selon Rothebühler, sont nécessaires pour prétendre au podium au niveau olympique ou mondial.

