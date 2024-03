Médaillées de bronze en beachvolley aux JO de 2021, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder veulent une nouvelle fois y participer, cet été, à Paris. Pour cela, il faudra battre la concurrence interne.

Joana Mäder et Anouk Vergé-Dépré souhaitent à nouveau briller aux JO. KEYSTONE

Il y a trois ans à Tokyo, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder, qui s'appelait alors Joana Heidrich avant de se marier, sont devenues le deuxième duo féminin européen à remporter une médaille olympique en beachvolley. Mais depuis ce bronze, elles ont parcouru un chemin semé d'embûches.

Lors des championnats du monde de 2022 à Rome, les Suissesses étaient en route pour une nouvelle médaille de bronze lorsque Joana Mäder s'est déboîté l'épaule lors d'un service. Comble de malchance, les nerfs de l'articulation ont été touchés.

Tourner la page

«Mon épaule ne sera plus jamais la même», avoue Joana Mäder, bien décidée à tourner la page. Après deux camps d'entraînement à Ténériffe, «je me sens à nouveau bien et je peux à nouveau me concentrer pleinement sur le beachvolley sans y penser».

La blessure de la joueuse de Kloten a paradoxalement eu des vertus positives sur le jeu pratiqué par les deux trentenaires. Celui-ci est devenu plus varié. «Nous pouvons adapter un peu notre tactique», sourit Anouk Vergé-Dépré. «Ne plus agir uniquement avec de la puissance, mais avec des balles placées et être ainsi plus difficile à jouer.»

Une sœur comme concurrente

Les 17 meilleures paires du classement mondial, mais au maximum deux par pays, se rendront à Paris. Trois duos suisses se disputent ces deux sésames, soit, outre Vergé-Dépré/Mäder, la meilleure paire actuelle Nina Brunner/Tanja Hüberli et le duo formé d'Esmée Böbner et de la sœur d'Anouk Vergé-Dépré, Zoé.

«Heureusement, nous nous entendons très bien et nous pouvons assez bien séparer le privé du sportif. Et la plupart du temps, nous ne jouons pas directement l'une contre l'autre», résume Anouk.

Lors du tournoi Elite16 du World Tour de cette semaine au Qatar, regroupant le top des équipes mondiales, seuls Brunner/Hüberli, les doubles championnes d'Europe et neuvièmes aux Jeux de 2021, se retrouvent directement dans le tableau principal. Les deux autres duos devront passer par les qualifications.

Les hommes à la traîne

Chez les hommes, les perspectives sont moins roses. Marco Krattiger et Florian Breer, le meilleur duo helvétique du moment, occupent le 39e rang mondial. Si aucune équipe suisse ne se qualifie directement pour les Jeux, il restera une dernière chance de décrocher un ticket pour Paris, via la Coupe des nations qui se déroulera, mi-juin à Jurmala, en Lettonie.

ATS