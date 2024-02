Roman Mityukov a décroché sa deuxième médaille consécutive sur 200 m dos dans des Mondiaux en grand bassin. En bronze l'été dernier à Fukuoka, le Genevois s'est paré d'argent vendredi à Doha où il a terminé à 0''10 du champion du monde Hugo Gonzalez.

Roman Mityukov termine deuxième juste derrière Hugo Gonzalez. KEYSTONE

En tête à chaque virage, Roman Mityukov n'a rien pu faire face au finish impressionnant de l'Espagnol. Il a pourtant signé un excellent chrono: 1'55''40, soit 0''06 de plus que sa meilleure marque établie en finale des Championnats du monde de Fukuoka. Un chrono remarquable à ce stade de la saison.

«C'est dommage de manquer la plus haute marche du podium pour 10 centièmes. Je dois pouvoir me dire que cela reste une médaille mondiale, mais c'est dommage», a souligné au micro de Swiss Aquatics le Genevois, qui aurait pu offrir à la natation helvétique le premier titre mondial de son histoire dans un bassin de 50 mètres.

«Je ne vais pas me plaindre»

«Je ne vais chercher aucune excuse même si j'en ai dans ma tête», a-t-il poursuivi. «Cela reste un temps correct pour un mois de février, et je ne m'attendais pas à un tel chrono. Ca aurait été mieux de gagner, mais ça fait partie du sport. J'ai déjà fait trois fois 4e dans un grand championnat, je ne vais donc pas me plaindre.»

Il faisait néanmoins la fine bouche. «Je ne vais pas dire que je suis fier, car je suis dur avec moi-même. Mais je suis satisfait. La satisfaction, ce n'est pas la fierté», a-t-il encore expliqué. «Cela me motivera d'autant plus à l'entraînement. Et je sais que je dois travailler mon dernier 50 mètres d'ici aux JO.»

Une page d'histoire tout de même

Roman Mityukov conquiert sa troisième médaille dans un grand championnat élite en grand bassin, lui qui s'était révélé en se parant de bronze – toujours sur 200 m dos – lors des Européens 2021. Ses trois 4es places obtenues aux Championnats d'Europe 2022 à Rome ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir.

Mityukov écrit d'ailleurs tout de même une page de l'histoire de la natation masculine helvétique. Il est en effet le premier multiple médaillé mondial en grand bassin. Seule Flavia Rigamonti, trois fois en argent sur 1500 m, était jusqu'ici parvenue à glaner plus d'une breloque dans des Mondiaux en grand bassin.

Les absents ont tort

Le Genevois de 23 ans l'avait répété avant ces joutes, une médaille à Doha n'aurait à ses yeux pas la même valeur que le bronze conquis l'été dernier à Fukuoka en raison des nombreuses absences. Les deux premiers du 200 m dos de Fukuoka, Hubert Kos et Ryan Murphy, avaient ainsi renoncé à ces joutes qataries.

Roman Mityukov n'était pas ailleurs pas certain que son état de forme serait suffisant, ne sachant pas non plus à quel niveau se situeraient ses rivaux. Mais il a maîtrisé son sujet dans l'Aspire Dome de Doha, gérant ses efforts en séries et en demi-finales avant de sortir le grand jeu en finale. Pour échouer à 0''10 du titre.

Mamié manque le coche

Lisa Mamié a en revanche manqué son affaire vendredi à Doha en finale du 200 m brasse. La championne d'Europe 2022 de la discipline a terminé 8e en 2'26''23, à plus de deux secondes de la limite qualificative pour les JO de Paris (2'23''91).

Cinquième des demi-finales grâce à un prometteur chrono (2'24''62), Lisa Mamié pointait au 4e rang de cette finale après la première longueur de bassin. Mais la Zurichoise de 25 ans n'a pas pu suivre le rythme des meilleures, échouant largement dans sa quête de ticket olympique.

ats