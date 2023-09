Stefan Küng doit se faire opérer de la main et de la clavicule lundi à Saint-Gall et sera absent deux mois. C'est ce qu'ont révélé les examens effectués vendredi en Suisse.

KEYSTONE

Mercredi, lors du contre-la-montre des championnats d'Europe à Emmen aux Pays-Bas, le Thurgovien avait lourdement chuté alors qu'il était en course pour une médaille. Il s'est accroché à une barrière peu avant l'arrivée. Malgré ses blessures, le coureur de 29 ans avait franchi la ligne couvert de sang et avec un casque cassé, ce qui n'est en principe pas autorisé.

Swiss Cycling le reconnaît, mais constate aussi qu'il est facile de faire ce constat après coup et que la théorie est difficilement applicable dans la pratique. «Tout se passe extrêmement vite, explique le chef du sport de compétition Patrick Müller. L'athlète a le réflexe de remonter sur son vélo après sa chute. Il est presque impossible de l'arrêter. De plus, on ne voit l'athlète que de dos depuis le voiture et on ne peut pas évaluer la gravité de ses blessures.»

A la place de Küng, c'est Mauro Schmid qui prendra le départ de la course en ligne dimanche.

ats