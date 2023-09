Pilier de Fribourg Olympic, Arnaud Cotture embarque pour une nouvelle saison avec le multiple champion de Suisse. Et malgré les changements au sein du club, l'intérieur est confiant.

Arnaud Cotture embarque pour une nouvelle saison avec Fribourg Olympic. Keystone

Fribourg Olympic ne commencera son championnat que le 11 octobre. Mais le club de St-Léonard a déjà disputé la Coupe d'Europe en se faisant malheureusement sortir de la Ligue des champions. «Sans la Coupe d'Europe, on aura du temps pour peaufiner certaines choses», prévient Arnaud Cotture.

Questionné sur les objectifs du club cette saison, l'intérieur de Fribourg Olympic ne se perd pas en explications: «Notre objectif numéro un, c'est de gagner. Honnêtement, on n'a pas beaucoup parlé de ça au sein de l'équipe. On repart pour un nouveau cycle où il s'agira aussi d'intégrer quelques jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de tout ça.»

Deux jeunes à Olympic représentent l'avenir. Il s'agit de Dylan Ducuommun, blessé à l'épaule, et d'Aloïs Leyrolles, fils de Damien. «Dylan a une vraie capacité à jouer au haut niveau, estime son expérimenté coéquipier. C'est l'un des plus grands talents de Suisse, il a un super physique et la bonne mentalité.»

Avec Thibaut Petit, le club fribourgeois doit apprendre à vivre sous la tutelle d'un nouveau coach après dix ans passés avec Petar Alkesic. «C'est un coach très précis, commente Arnaud Cotture. Chaque action a son utilité. Même si Petar a énormément apporté à Fribourg et qu'il aurait pu le faire pendant plusieurs années, c'est positif pour les progrès du club de changer. Petar l'a d'ailleurs reconnu en partant.»

Sans réclamer de la patience, Arnaud Cotture a trop d'expérience pour se départir de son calme. «Les vrais trophées commencent en janvier, clame-t-il. On a deux mois et demi pour bosser, continuer à mettre les choses en place et récupérer nos blessés.» L'intérieur fribourgeois a raison, la saison des trophées démarre en janvier avec le Final Four de la Coupe de la Ligue. «Mais il faut déjà se qualifier pour ce rendez-vous», conclut-il.

ATS