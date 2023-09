Les deux meetings suisses estampillés Ligue de diamant se dérouleront après les JO de Paris 2024.

Athletissima se déroulera après les JO de Paris en 2024. ATS

Athletissima aura lieu le jeudi 22 août à Lausanne, alors que le Weltklasse de Zurich est prévu le jeudi 5 septembre.

La Ligue de diamant, dont le calendrier a été officialisé lundi, comprendra 15 étapes l'année prochaine. La saison commencera tôt avec deux événements en Chine: à Xiamen le 20 avril puis à Shanghai le 27 avril.

Après les compétitions de Doha, Rabat et Eugene, les athlètes se rendront à Oslo et Stockholm les 30 mai et 2 juin pour les premières étapes européennes. En juillet, les athlètes auront l'occasion de se préparer aux Jeux olympiques à Paris, Monaco et Londres.

Après le point culminant de la saison, Lausanne, Chorzow en Pologne, Rome et Zurich seront quatre autres occasions de marquer des points pour la qualification à la finale. Les vainqueurs de la Diamond League dans les 32 disciplines seront désignés les 13 et 14 septembre à Bruxelles.

