Le demi de mêlée Ben Youngs, international le plus capé de l'histoire du rugby anglais (127 sélections), a révélé lundi avoir récemment été opéré du coeur. L'intervention a été faite après un malaise durant un entraînement avec son club de Leicester.

Ben Youngs has revealed that he has been living with arrhythmia and supraventricular tachycardia and had to go through a two-hour procedure.#Rugby pic.twitter.com/cH7je6jKmV — RugbyPass (@RugbyPass) July 22, 2024

ATS

«Nous avions une session d'entraînement ouverte à Leicester (...) et je me suis effondré», a déclaré sur son podcast For the Love of Rugby le joueur de 34 ans. Il a ensuite subi une opération de deux heures à l'hôpital de Birmingham.

«Je ne me suis pas effondré, j'ai dû m'arrêter et m'allonger alors que mon coeur avait des palpitations. La pluie me tombait sur le visage, et j'ai tourné ma tête sur le côté et vu les supporters, une trentaine d'entre eux, qui étaient là dans la tribune à Leicester», a-t-il détaillé. «Et j'ai pensé: ça y est, c'est comme ça que je vais mourir», a-t-il ajouté sans préciser la date de ce malaise, survenu à l'intersaison.

«Je suis en voie de guérison»

«J'ai déjà eu quelques épisodes comme celui-ci, j'en ai eu toute ma vie, sans le savoir», a expliqué Youngs, à qui ont été diagnostiquées après cet épisode une arythmie cardiaque et une tachycardie supraventriculaire. «Je suis en voie de guérison, je récupère», a ajouté le demi de mêlée, qui espère «ne plus souffrir maintenant» et pense pouvoir jouer «au début de la saison prochaine».

Youngs a pris sa retraite internationale en 2023, après la Coupe du monde en France où l'Angleterre a pris la troisième place en dominant l'Argentine en petite finale.

ATS