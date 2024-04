Lors de la dernière journée des championnats de Suisse à Uster, Thierry Bollin a réussi à passer sous la limite requise pour participer aux Jeux olympiques sur 100 m dos.

Thierry Bollin peut mettre le cap sur Paris. ats

ATS

En série, le Bernois de 24 ans a signé un chrono de 53''67. Bollin, qui avait auparavant échoué à plusieurs reprises dans sa quête, a signé un temps inférieur de sept centièmes au chrono exigé. En finale, dimanche après-midi, il s'est contenté de la 4e place en 57''38, la victoire revenue à Roman Mityukov (53''58).

En décembre dernier, lors des championnats d'Europe en petit bassin à Otopeni, en Roumanie, Bollin avait surpris tout le monde en remportant la médaille de bronze sur 50 m dos.

Echec pour Desplanches

Après Noè Ponti, Antonio Djakovic et Mityukov, Bollin est le quatrième nageur à remplir la limite olympique, à laquelle s'ajoutent les relais masculins du 4x200 m libre et du 4x100 m quatre nages. La dernière chance d'atteindre la limite olympique se présentera lors des championnats d'Europe du 17 au 23 juin à Belgrade. Ce sera notamment le cas pour Jérémy Desplanches.

Samedi, le Genevois, bien que vainqueur, n'est pas parvenu à décrocher les minimas sur 200 m quatre nages, signant un chrono de 2'00''00, loin des 1'57''94 qui lui étaient demandés. Pour rappel, Desplanches est d'ores et déjà qualifié pour Paris puisque membre du relais 4x100 m quatre nages.

La razzia des Djakovic

Le nageur le plus prolifique de ces championnats de Suisse à Uster a été Antonio Djakovic, qui a remporté six médailles d'or et une de bronze, suivi de sa sœur Vanna, qui est montée quatre fois sur la plus haute marche du podium et s'est classée deux fois troisième. Dimanche, Ponti n'a pas réussi à battre un nouveau record suisse sur 200 m papillon, après ses succès sur 50 m et 100 m papillon.

voe, ats