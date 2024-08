Première médaille d'or à Paris signée Catherine Debrunner !

Catherine Debrunner a remporté l'or du 5000 m en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Paris. C'est la deuxième médaille pour la Suisse après le bronze de la cycliste sur piste Flurina Rigling.

Catherine Debrunner a remporté l'or sur 5000 m ATS

Ce succès est on ne peut plus logique. La Thurgovienne de 29 ans s'est élancée en tant que championne du monde et détentrice du record du monde. Elle a dominé la course en compagnie de l'Américaine Susannah Scaroni. L'attaque décisive a été lancée par la Suissesse dans le dernier tour, sur la ligne droite opposée. Elle a établi un record paralympique en 10'43''62.

Pour Debrunner, il s'agit de sa deuxième médaille d'or aux Jeux paralympiques, après son triomphe sur 400 m à Tokyo il y a trois ans. Jusqu'en février 2022, elle travaillait comme enseignante en plus de l'athlétisme, mais elle est désormais une professionnelle à plein temps.

Il y a un an, elle a remporté quatre médailles d'or et une médaille d'argent aux championnats du monde para-athlétiques, qui se sont déroulés à Paris. Debrunner sera au départ de cinq autres disciplines à Paris, de quoi envisager d'autres médailles.

Patricia Eachus et Manuele Schär se sont classées 4e et 5e, s'inclinant sur la dernière ligne droite face à l'Australienne Madison de Rozario. Schär avait décroché l'argent dans cette discipline il y a trois ans à Tokyo.

