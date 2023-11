«Ces deux dernières semaines, j'ai été ivre 12 soirs sur 14, c’est la folie»

Après une saison 2023 chargée, Geraint Thomas avait besoin de couper. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coureur gallois de 37 ans n’a pas fait les choses à moitié, comme il l'a confié dans les colonnes du quotidien britannique The Times.

Geraint Thomas lors de sa victoire sur le Tour de France 2018. imago images / Panoramic International

Dans une interview accordée au Times et publiée dimanche dernier, Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) a avoué s’être particulièrement lâché dernièrement.

«Ces deux dernières semaines, honnêtement, je pense que j’ai été ivre 12 nuits sur 14. Depuis mon retour à Cardiff (ndlr : chez lui), c’est la folie», a-t-il confié. Avant de poursuivre : «Ce coup d’éclat – cette vraie normalité – est ce dont j’ai besoin, parce que maintenant je me dis : ‹Mon pote, j’ai vraiment besoin d’enfourcher mon vélo et de me structurer›».

S'il ne boit pratiquement pas pendant l'année, le vainqueur du Tour de France 2018 «se laisse aller pendant l'intersaison».

«J’ai l’impression d’avoir pu profiter. Il est rare aujourd’hui qu’un jeune coureur prenne un verre. Non pas qu’il faille boire pour s’amuser. Cela montre simplement la différence de mentalité, où tout est mesuré et ils sont tous sur la brèche 12 mois par an. Même en dehors de la saison, ils continuent à faire du vélo ou à courir des marathons», a encore expliqué le coureur de l'équipe Ineos-Grenadiers.