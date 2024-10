Un jour après Audrey Gogniat, Chiara Leone n'a elle non plus pas eu la moindre chance aux finales de la Coupe du monde de tir à New Delhi.

Chiara Leone (ici aux JO) ne s'est pas qualifiée pour la finale du match aux trois positions. KEYSTONE

ATS

La championne olympique ne s'est pas qualifiée pour la finale du match aux trois positions. Comme la médaillée de bronze olympique Audrey Gogniat la veille, Chiara Leone s'est classée 11e dans sa discipline de prédilection.

Seules les huit premières se qualifiaient pour la finale, qui a été remportée par la Danoise Rikke Maeng Ibsen.

