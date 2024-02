L’avenir de Clint Capela s’inscrit toujours à Atlanta. Le pivot genevois n’a pas été transféré lors de la «trade deadline» alors que bien des rumeurs l’envoyaient loin de la Géorgie.

Clint Capela reste à Atlanta. IMAGO/Sports Press Photo

Actuellement blessé à la hanche gauche, Clint Capela, qui fêtera ses 30 ans le 18 mai prochain, est au bénéfice d’un contrat jusqu’au terme de la saison 2024/2025 avec les Hawks. Son montant, plus de 20 millions de dollars annuels, a sans doute agi comme un frein pour les équipes intéressées à un éventuel transfert.

Clint Capela devra être en mesure de revenir sur les parquets la semaine prochaine. Son apport sera essentiel pour Atlanta qui n’occupe que la dixième place de la Conférence Est, la dernière qui ouvre les portes des play-in.

Les Knicks ont été les plus actifs jeudi avec la venue de deux joueurs de Detroit, Bojan Bogdanovic et Alec Burks. Oklahoma City a, pour sa part, recruté le All-Star Gordon Hayward (Charlotte) et Brooklyn le Champion du monde allemand Denis Schröder (Toronto).

ats