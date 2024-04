Jeannine Gmelin a effectué son retour à la compétition. Elle a pris la 5e place des séries en deux de couple lors de la Coupe du monde à Varese avec Nina Wettstein. Toutes les embarcations sont qualifiées pour la finale prévue dimanche, car elles étaient les seules en lice.

Jeannine Gmelin a effectué son retour à la compétition. KEYSTONE

ATS

Championne du monde de skiff en 2017, Gmelin (33 ans) avait mis fin à sa carrière en janvier 2023 peu après le décès de son compagnon et entraîneur Robin Dowell. Elle a décidé un an plus tard de revenir à la compétition, cette fois en duo avec Nina Wettstein (24 ans), dans l'espoir de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris.

Andrin Gulich/Roman Röösli ont remporté leur série en deux sans barreur et seront donc en finale A. Le quatre de couple suisse composé de Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch en a fait de même.

ATS