Décès à 48 ans de Martin Laciga, légende suisse du beachvolley

En accord avec la famille, Swiss Volley annonce la disparition de Martin Laciga, qui est décédé mardi à l'âge de 48 ans. Avec son frère Paul, ils avaient constitué une redoutable paire en beachvolley.

Martin Laciga, ici en 2009, avait participé à l'essor du beachvolley en Suisse. Keystone

Martin Laciga est considéré comme l’un des pionniers du beachvolley en Suisse et était l'un des joueurs suisses les plus talentueux de tous les temps. Pendant 18 ans, il a remporté de nombreux succès internationaux et a contribué à l'essor du beachvolley.

Numéro 1 mondial en 1999, vice-champion du monde la même année, triple champion d'Europe, double vice-champion d'Europe, triple champion de Suisse, avec plusieurs classements dans le top 10 aux Jeux olympiques et élu sportif suisse de l'année 1999 par équipes, Martin Laciga a réalisé des performances légendaires pour le beachvolley suisse.

Avec son frère Paul, le Seelandais a joué un rôle déterminant dans le développement du beachvolley. Les deux frères ont marqué la scène de 1995 à 2004. Martin Laciga a également connu le succès avec ses partenaires suivants, Markus Egger, Jan Schneider et Jefferson Bellaguarda.

Il y a dix ans, Martin Laciga a mis un terme à sa carrière active de beachvolleyeur. Il s'est engagé en dehors des terrains pour le sport qui lui tenait tant à cœur.

Les dernières semaines de Martin Laciga ont été marquées par une grave dépression aiguë. Les derniers mots de Tinu : «Je voulais juste jouer et avoir du plaisir. Je n'avais plus de force pour ce combat.»

ATS