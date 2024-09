Mentor de Robert Dill-Bundi lors de sa médaille d'or aux Jeux de Moscou en 1980, Sepp Helbling est décédé à l'âge de 89 ans.

Des cyclistes d'élite roulent sur le vélodrome du Centre Mondial à Aigle en 2002. Keystone

ATS

Sélectionné sur le km pour les Jeux de Rome en 1960, le St. Gallois avait été à 23 reprises l'organisateur des Six Jours de Zurich amateurs et avait oeuvré comme commissaire lors de 32 éditions du Tour de Suisse et de trois Championnats du monde.

ats