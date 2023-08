L'Espagnol Alvaro Martin est devenu champion du monde du 35 km marche jeudi matin à Budapest. Il avait déjà été sacré sur 20 km il y a cinq jours.

Alvaro Martin encore en or à la marche. KEYSTONE

Martin (29 ans) a coupé la ligne d'arrivée sur la Place des héros de Budapest en 2h24'30, record d'Espagne, quatre secondes devant l'Equatorien Brian Daniel Pintado. Le Japonais Masatora Kawano complète le podium de cette épreuve non olympique.

Seul en tête pendant plus d'une quinzaine de kilomètres, le Français Aurélien Quinion a compté jusqu'à plus d'une trentaine de secondes d'avance sur un peloton de poursuivants avant de payer cash les pénalités accumulées. La troisième, reçue avant le 30e kilomètre, lui a valu trois minutes et demie d'arrêt forcé dans la zone de pénalité. La quatrième, reçue entre les kilomètres 32 et 33, lui a coûté une disqualification.

ATS