L'Italien Alberto Dainese a remporté au sprint la 19e étape du Tour d'Espagne vendredi à Iscar. L'Américain Sepp Kuss, habituel lieutenant promis à gagner son premier grand Tour, a quant à lui fait un pas supplémentaire vers la victoire finale.

A deux jours de l'arrivée à Madrid, Sepp Kuss devance toujours au classement général ses deux leaders, le Danois Jonas Vingegaard, de 17 secondes, et le Slovène Primoz Roglic, de 1'08''.

Les trois coureurs de Jumbo-Visma sont bien partis pour réaliser un triplé inédit sur la Vuelta depuis celui de la formation Kas-Kaskol en 1966. Ils peuvent aussi permettre à la puissante formation néerlandaise de réussir l'exploit de remporter les trois grands Tours cette année après la victoire de Roglic sur le Giro et celle de Jonas Vingegaard sur le Tour de France, avec à chaque fois Kuss dans le rôle d'équipier modèle.

Les trois frelons ont terminé sans dommage dans le peloton vendredi lors de cette étape rectiligne de 178 km promise aux sprinters. «C'était une journée un peu plus facile mais il fallait rester concentré en permanence», a déclaré Kuss, félicité par sa mère et son épouse à l'arrivée.

Une fois l'échappée reprise à 20 km de la ligne, c'est Dainese (DSM) qui a réglé au sprint un peloton coupé en deux après une chute sous la flamme rouge impliquant deux de ses équipiers ainsi que le favori de l'étape, le sprinteur australien Kaden Groves. Il a coiffé au poteau son compatriote Filippo Ganna pour décrocher sa troisième victoire d'étape dans un grand Tour.

Une étape difficile samedi

Il reste une étape en dents de scie difficile samedi, avec pas moins de dix ascensions de troisième catégorie, pour bouleverser le classement général. «Cela ressemble à une classique d'un jour avec des montées et des descentes, c'est la dernière chance pour ceux qui veulent changer les choses au général», a commenté Sepp Kuss.

Mais la hiérarchie semble désormais clairement établie chez Jumbo-Visma, tandis que les rivaux des autres équipes sont à quatre minutes et plus. Après plusieurs jours de flottement, Richard Plugge, le patron de Jumbo-Visma, a décrété un cessez-le-feu mercredi soir et définitivement enjoint Vingegaard et Roglic à se ranger derrière celui qui est chargé de les seconder en temps normal.

La dernière étape à Madrid, dimanche, ne présente aucune difficulté et s'apparente davantage à un défilé sur le modèle de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées.

