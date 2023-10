Daniela Ryf n'a pas signé l'exploit escompté à Hawaii, où elle s'alignait pour la dernière fois dans le championnat du monde d'Ironman. La Soleuroise doit se contenter de la 5e place.

Daniela Ryf a pris la 5e place de l'Ironman d'Hawaii. IMAGO/Ingo Kutsche

Sacrée à cinq reprises sur la distance mythique dont quatre fois à Hawaii, Daniela Ryf a échoué à plus de sept minutes de la troisième marche du podium occupée par l'Allemande Laura Philipp. Elle a franchi la ligne d'arrivée à Kailua-Kona en 8h40'34'' après 3,86 km de natation, 180,2 km de vélo et 42,195 km de course à pied.

Daniela Ryf a concédé 16'03'' à la gagnante, la favorite britannique Lucy Charles-Barclay (8h24'31''), qui a pris les commandes dès la portion de natation pour ne plus les lâcher. Et qui a battu au passage de près de deux minutes le record du parcours établi en 2018 par Daniela Ryf (8h26'18'').

A Nice en 2024

Perturbée par un rhume et une pneumonie durant sa préparation, Ryf a accumulé la majeure partie de son retard sur le parcours final de course à pied. Alors que toutes les triathlètes présentes sur le podium ont couru le marathon en moins de trois heures, la Soleuroise de 36 ans a mis 3h02'11''. Soit cinq minutes de plus qu'en 2018.

Elle s'est néanmoins montrée satisfaite de sa performance. «Il n'était tout simplement pas possible de faire mieux», a-t-elle assuré. «Après ce que je considère comme une bonne natation, je n'ai pas pu faire ce que je voulais en vélo», une portion qu'elle a terminée épuisée.

Daniela Ryf en reste donc pour l'instant à cinq titres de championne du monde d'Ironman, à une longueur de Natascha Badmann. Elle devrait s'offrir une dernière possibilité d'égaler le record de sa compatriote l'an prochain, mais l'épreuve se déroulera à Nice alors que les messieurs retrouveront eux l'île du Pacifique.

L'"éternelle deuxième" triomphe

Après quatre deuxièmes places, Lucy Charles-Barclay a pour sa part fêté une victoire impressionnante dans le mythique Ironman hawaiien. La Britannique de 30 ans a mis 49'36'' pour nager 3,86 km, ce qui lui a permis d'enfourcher son vélo avec une marge de plus de quatre minutes sur ses principales rivales. Elle s'est finalement imposée avec 3'02'' d'avance sur sa dauphine, l'Allemande Anne Haug.

ats