La raison du contrôle antidopage de Nikola Portner est désormais connue. De la méthamphétamine a été décelée dans ses analyses, a indiqué l'agence allemande antidopage (Nada).

Gardien de l’équipe de Suisse, Nikola Portner est dans la tourmente. KEYSTONE

ATS

Portner (30 ans) et son club de Magdebourg avaient annoncé mercredi que le gardien de l'équipe de Suisse avait fait l'objet d'un contrôle positif. Il affirme toutefois son innocence. «Cette nouvelle m'a profondément choqué», a-t-il publié sur Instagram.

La méthamphétamine est un stimulant qui inhibe l'appétit et supprime la fatigue, tout en induisant une plus grande confiance en soi et en donnant de l'énergie. Portner a le droit de demander l'analyse de l'échantillon B. Si celui-ci ne confirme pas le résultat de l'échantillon A, le Suisse verrait sa suspension provisoire être levée.

Portner évolue depuis 2022 à Magdebourg, avec un contrat allant jusqu'en 2027. Le club n'a pas voulu commenter cette affaire.

ATS