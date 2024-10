Sanctionné pour avoir lancé sa raquette après sa défaite en quart de finale en simple des championnats d'Europe de tennis de table samedi, Félix Lebrun a regretté son geste. Il a admis avoir eu «très peur» de ne pouvoir jouer sa finale en double avec son frère Alexis dimanche, où les deux Français ont finalement décroché la médaille d’or.

💬 Félix Lebrun raconte le carton rouge et confirme qu'il pourra jouer la finale avec son frère : « Je ne le referai plus. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, pas l'image que j'ai envie de donner »#lequipeTTable pic.twitter.com/r2fNoxNXUy — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 19, 2024

AFP / blue Sport Nicolas Larchevêque

Alors qu'il venait d'être renversé par l'Allemand Benedikt Duda 4-3, après avoir notamment eu une balle de match, le cadet des Frères Lebrun (18 ans) a lancé sa raquette de colère et de tristesse au sol, un geste directement sanctionné d'un carton rouge.

«Tout de suite j'ai vu que je pouvais être disqualifié de la finale du double», a déclaré après la rencontre le Français, au sujet du match pour la médaille d'or qu'il a finalement remporté aux côtés de son frère Alexis (21 ans) dimanche contre les Suédois Anton Kallberg et Truls Moregard (11-2, 11-6, 11-8).

«C'est un match un peu dur pour moi, j'ai beaucoup d'occasions d'aller plus loin dans le tableau et émotionnellement ça a lâché à la fin», a expliqué le jeune homme, qui «regrette forcément» son geste. «Je n'ai pas voulu faire de mal à quelqu'un, j'ai essayé de m'énerver là où il n'y avait personne, mais je ne le referai plus», a-t-il promis, évoquant «un peu de gêne et de honte», ressentie juste après sa réaction.

Finalement, le double messieurs formé par les frères Lebrun n’a pas été sanctionné. Félix Lebrun ne pourra en revanche pas enregistrer les points acquis pendant ces championnats d'Europe de Linz (Autriche), et devra rembourser une partie d'écran endommagée. A noter encore qu’Alexis Lebrun a également été sacré champion d’Europe en simple.

«Une réaction liée à son âge»

«Je trouve qu'un des juges-arbitres a été très compréhensif, et a cherché à défendre l'intérêt du sport», a apprécié de son côté l'entraîneur Nathanaël Molin. Sans défendre le geste de son joueur, ce dernier estime que «Félix a eu une réaction liée à son âge, et à son degré d'attente (...) Il regrette ce geste, il l'a fait, on doit faire avec».

«Il s'est fait peur tout seul. Je pense qu'il va en parler avec ses parents. Félix est un champion, il va rebondir», a-t-il conclu.