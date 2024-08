La troisième édition du Tour de France Femmes débute lundi aux Pays-Bas, avec deux Suissesses, Elise Chabbey et Noemi Rüegg. Huit étapes et 950 km de course sont au programme.

Elise Chabbey (ici aux Jeux de Paris) sera l’une des deux Suissesses sur le Tour de France. KEYSTONE

Le contre-la-montre individuel d'à peine six kilomètres le soir du deuxième jour à Rotterdam et le final montagneux dans les Alpes s'annoncent comme les deux étapes les plus spectaculaires de cette Grande Boucle féminine. La légendaire montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 virages en épingle à cheveux feront en effet office de juge de paix le dimanche 18 août.

Marlen Reusser, vainqueure d'étape en 2022 et 2023 ne sera pas au départ cette fois-ci. La Bernoise, qui a également dû renoncer aux Jeux olympiques, n'est pas encore remise de son infection virale.

Présentes à Paris, Noemi Rüegg et Elise Chabbey seront les deux seules Suissesses sur ce Tour de France Femmes. La Genevoise de 31 ans a prouvé qu'elle pouvait être à l'avant avec sa 11e place au général en 2022. Quant à Rüegg, son diplôme olympique (7e) obtenu aux JO a souligné ses récents progrès.

La Néerlandaise Demi Vollering sera toutefois difficile à déloger. Victorieuse l'année dernière, elle a déjà triomphé sur la Vuelta Femenina en mai et s'avance comme archifavorite sur les routes du TDFF. Ses principales rivales seront la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, coéquipière d'Elise Chabbey et troisième du général lors des deux premières éditions, et l'Italienne Elisa Longo Borghini, qui a remporté le Giro féminin en juillet.

