Demi Vollering a revêtu le maillot jaune du Tour de France féminin après la 3e étape. ats

La tenante du titre, qui est considérée comme favorite pour la victoire finale, a parcouru le tracé dénué de difficulté en 7'25, devançant l'Américaine Chloe Dygert et sa compatriote Loes Adegeest de 5 secondes. La Néerlandaise Charlotte Kool, qui avait gagné au sprint la 1re étape lundi et la 2e mardi matin, a pris la 33e place à 25 secondes et a donc perdu sa place de leader.

Les Suissesses n'ont guère brillé sur ce chrono. Noemi Rüegg a terminé 100e à 42 secondes et la Genevoise Elise Chabbey 139e à 58 secondes. Au général, Demi Vollering précède sa compatriote Lorena Wiebes de 3 secondes. Quatre concurrentes suivent à 5 secondes. Noemi Rüegg se retrouve 88e à 42 secondes et Elise Chabbey 122e à 58 secondes.

Mercredi, les coureuses quitteront les Pays-Bas depuis Valkenburg pour rallier Liège et la Belgique. Les côtes de la Redoute et de la Roche-aux-Faucons, traditionnelles difficultés de Liège - Bastogne - Liège rythmeront un final exigeant qui devrait convenir aux prétendantes à un bon classement général.

