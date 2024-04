Une dernière mise au point avant les Jeux paralympiques de Paris attend l'équipe de natation de Swiss Paralympic au Portugal. Leo McCrea et Nora Meister participeront aux championnats d'Europe du 21 au 28 avril à Funchal.

Leo McCrea va représenter la Suisse aux Championnats d'Europe de para-natation. KEYSTONE

Leo McCrea, qui vit à Poole en Grande-Bretagne, et Nora Meister (Lenzbourg) sont prêts à représenter la Suisse aux Championnats d'Europe de para-natation sur l'île de Madère. McCrea, médaillé d'argent aux Championnats du monde sur 100 m brasse (catégorie SB5), et l'Argovienne Nora Meister, double médaillée de bronze aux Mondiaux sur 100 et 400 m nage libre (S6), ont brillé l'an dernier par leurs performances exceptionnelles à Manchester. Tous deux étaient déjà en lice aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021.

Deux podiums comme objectif

Le fait que Leo McCrea et Nora Meister aient déjà assuré à la Suisse deux places de quota pour les Jeux Paralympiques de Paris fait de ces prochaines joutes un test important pour leurs ambitions futures. «Les championnats d'Europe sont ma dernière compétition internationale avant les Paralympiques, c'est important de voir les progrès que j'ai effectués», déclare Leo McCrea, impatient d'arriver à Madère.

Tous deux ont des objectifs clairs pour leurs disciplines de prédilection. «Mon but est de nager aussi vite que possible et de remporter une médaille sur 100 m brasse», déclare McCrea. Nora Meister, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo, voit elle aussi des chances de médaille: «Je veux atteindre les finales et nager pour une place sur le podium sur 400 m nage libre.»

