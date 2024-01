Gregor Deschwanden sera opposé ce samedi à Bischofshofen lors du dernier concours de la Tournée des quatre tremplins au leader, le Japonais Ryoyu Kobayashi.

Gregor Deschwanden devra se confronter à un opposant redoutable : entre autre le Japonais Ryoyu Kobayashi. KEYSTONE

Le Lucernois, arrivé au début de la Tournée avec son 8e rang à la Coupe du monde, n'a sauté que 117 m et est le dernier qualifié. Dans son duel, il sera donc opposé à Kobayashi qui a sauté à 138 m et a remporté la qualification avec une grande avance. Son plus proche adversaire au classement général, l'Allemand Andreas Wellinger, n'a pris que le 9e rang.

Avec Killian Peier (32e/125,5 m), Remo Imhof (44e/127,5 m) et Simon Ammann (46e/122,5 m), trois autres Suisses ont passé l'écueil de la qualification. Ils ne seront que des outsiders dans les duels: Peier en découdra avec le Norvégien Halvor Egner Granerud, qui avait remporté la Tournée l'an dernier, Imhof sera opposé au Slovène Lovro Kos tandis qu'Ammann affrontera Anze Lanisek, troisième de la dernière édition de la Tournée.

pavo, ats