(ETX Daily Up) – La folie des Jeux olympiques de Paris 2024 a traversé l'Atlantique, pour le plus grand bonheur des médias américains. A l'image de Warner Bros. Discovery qui a même décroché un record en terme d'audience.

La championne olympique Simone Biles a décroché de nouvelles médailles d'or lors des Jeux de Paris 2024. LOIC VENANCE / AFP

ETX Daily Up Relax

Si en France, les médias ont eu des audiences en or, les Américains peuvent aussi s'en féliciter. Plus de 215 millions de téléspectateurs en Europe ont suivi les athlètes olympiques sur les plateformes de Warner Bros. Discovery (Eurosport, Max, Discovery+, TVNorge, Kanal 5, Kutonen, TV5), d'après les derniers chiffres communiqués par l'entreprise américaine. Un constat encore plus positif qui démontre une croissance de 23%, soit plus de 40 millions de téléspectateurs supplémentaires par rapport aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Des nouveaux abonnés séduits

Cette performance exceptionnelle est en grande partie due à l'essor du streaming. Les Jeux de Paris 2024 ont été marqués par une explosion des minutes visionnées en streaming, avec plus de 7 milliards de minutes cumulées sur l'ensemble des compétitions. Ce chiffre est six fois supérieur à celui enregistré lors des Jeux de Tokyo 2020. Le dimanche 4 août a été particulièrement remarquable, avec un record de 600 millions de minutes streamées en une seule journée sur les plateformes Max et Discovery+. Cette journée a été riche en événements sportifs de premier plan, tels que la finale du 100 mètres masculin, le match de tennis pour la médaille d'or entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, la dernière journée des épreuves de natation et la course cycliste féminine.

Le succès des Jeux de Paris 2024 ne s'est pas limité à l'augmentation des minutes visionnées. Le nombre de nouveaux abonnés payants aux services de streaming a également atteint des sommets. En seulement quatre jours de compétition, Warner Bros. Discovery a enregistré plus de nouveaux abonnés payants que durant l'ensemble des Jeux de Tokyo 2020. Le samedi 27 juillet a été une journée historique, avec le plus grand nombre de nouveaux abonnés payants en une seule journée en Europe. Cette tendance positive s'est poursuivie tout au long des Jeux, avec une augmentation de 77% des nouveaux abonnés payants par rapport à Tokyo 2020.

JB Perrette, PDG et président de Global Streaming and Games, Warner Bros. Discovery, a déclaré: «Paris 2024 a dépassé toutes les attentes des fans et du public, ainsi que celles de Max et des activités de streaming de Warner Bros. Discovery. Nous avons ajouté des millions de nouveaux abonnés payants et attiré des millions de téléspectateurs chaque jour sur le streaming, qui ont regardé des milliards de minutes de contenu pendant les Jeux. La croissance de notre activité de diffusion en continu ne fait que s'accentuer, et il nous reste encore près de la moitié du marché mondial à conquérir. Félicitations et merci à nos grands partenaires du Comité international olympique (CIO) et du Comité d'organisation de Paris 2024 pour des Jeux olympiques épiques.»

Le buzz sur les réseaux

Les réseaux sociaux ont également joué un rôle crucial dans l'engagement des spectateurs. Les publications de Warner Bros. Discovery ont généré plus de 4,5 milliards de vues sur leurs réseaux sociaux, soit près de dix fois plus que lors des Jeux de Tokyo 2020. TikTok et Instagram ont été particulièrement efficaces pour attirer les spectateurs.

En parallèle, les audiences télévisées linéaires ont également connu une forte croissance. Les audiences moyennes pour Paris 2024 ont doublé par rapport à Tokyo 2020, démontrant l'attrait continu des Jeux olympiques en Europe sur toutes les plateformes. Des parts d'audience impressionnantes, dépassant parfois 80%, ont été observées sur les chaînes gratuites et payantes dans plusieurs pays, notamment en Finlande, en Norvège et en Suède. Le lundi 5 août a été particulièrement mémorable en Suède, avec une audience record de 82% pour la chaîne Kanal 5 lors de la victoire du champion olympique suédois Armand Duplantis au saut à la perche.

En Pologne, Eurosport 1 & 2 ont également battu des records d'audience, avec leur meilleure journée et leur audience moyenne la plus élevée jamais enregistrée le mercredi 7 août. Eurosport 1 est même devenue la deuxième chaîne la plus regardée du pays ce jour-là. Neuf des dix jours les plus regardés sur Eurosport en Pologne ont eu lieu pendant les Jeux de Paris 2024.

Du côté de NBC, la chaîne américaine a fait le pari de diffuser certaines épreuves en direct de Paris, devançant ainsi ses concurrents. Un challenge réussi puisqu'au moins huit des dix jours les plus regardés de tous les temps sur le service streaming Peacock ont eu lieu pendant les Jeux olympiques. L'équipe de gymnastique américaine, ainsi que la finale de basketball chez les hommes et la victoire de l'équipe féminine de football des États-Unis, ont été parmi les plus regardées, rapporte Axios. De quoi redonner de l'élan à la plateforme Peacock, pourtant moins populaire que les géants du streaming.

