Les Suisses ne se sont pas ouverts les portes d’une finale aux Championnats du monde des relais aux Bahamas. Mais l’espoir d’une qualification pour les Jeux de Paris demeure.

Ricky Petrucciani à l'aise dans le 4 x 400 m mixte. ATS

ATS

Le relais mixte du 4 x 400 m a laissé la meilleure impression dans le camp helvétique lors de séries. Avec un chrono de 3’14’’47, Ricky Petrucciani, Giulia Senn, Lionel Spitz se Annina Fahr se sont approchés de 0’’25 du record de Suisse. Ils ont signé le neuvième temps des séries pour envisager les repêchages avec un réel optimisme.

Sur le 4 x 100 m, Pascal Mancini, William Reais, Felix Svensson et Timothée Mumenthaler ont également convaincu avec le 12e temps en 38’’55. En revanche, les relais féminins du 4 x100 m composé de Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet et Sarah Atcho-Jaquier et du 4 x 400 m avec Catia Gubelmann, Lena Wernli, Michelle Liem et Yasmin Giger, n’ont pas vraiment rempli leur contrat. Ils doivent se contenter respectivement des 17e et 18e rangs.

Les repêchages de dimanche comporteront trois séries sur chacune des cinq épreuves. Il faut signer l’un des deux meilleurs temps de sa série pour se qualifier pour les Jeux de Paris.

ats