Des radios coupées, une oreillette arrachée et des maillots assurés

Du vert, des pois rouges, des radios coupées et une oreillette arrachée: faits marquants de la 20e étape entre Nice et le col de la Couillole.

Le maillot vert du jour

Biniam Girmay peut savourer: il ramènera bien le maillot vert à Nice dimanche, et inscrira son nom au palmarès de la Grande boucle. L'Erythréen ne pouvait plus être mathématiquement rattrapé au classement par points après le sprint intermédiaire, où l'échappée est passée en tête. Lui restait donc à rallier l'arrivée, plantée tout en haut du col de la Couillole, dans les délais. Et c'est ce qu'il a fait avec ses coéquipiers, arrivant 36 min 53 après le vainqueur du jour Tadej Pogacar. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, «Bini» et ses trois coéquipiers se sont tenus par les hanches, pour célébrer l'instant. Girmay, vainqueur de trois étapes cette année dans le Tour, est donc assuré de devenir le premier Africain à remporter un maillot distinctif lors d'un Grand Tour.

Le grimpeur du jour

Richard Carapaz avait des fourmis dans les jambes samedi. L'Equatorien devait assurer son maillot à pois de meilleur grimpeur lors de la dernière étape de montagne de cette édition du Tour. Il est donc parti à l'avant, à la chasse aux pois, distribués en haut de chacun des quatre ascensions du jour. «Richie» est passé en tête au sommet du col de Turini puis du col de la Colmiane, de quoi lui offrir suffisamment de points pour éviter un retour du deuxième de ce classement, Tadej Pogacar. Deux ans après avoir remporté le Grand Prix de la Montagne lors de la Vuelta, le vainqueur du Giro 2019 s'offre un nouveau maillot distinctif. Le Tour de Carapaz est particulièrement réussi, puisqu'il a porté le maillot jaune lors de la quatrième étape et a levé les bras à l'issue de la 17e étape à Superdévoluy.

La déclaration du jour

«Je n’avais plus envie de communiquer». De Remco Evenepoel expliquant pourquoi il avait arraché son oreillette dans les derniers kilomètres de l'étape, une fois qu’il était largué par Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. «Jonas était plus fort, Tadej était plus fort. Mes jambes étaient vides», a-t-il dit, «heureux» de défendre sa troisième place.

Le chiffre du jour

38, comme le nombre de maillots de leader sur un grand Tour cette année pour Tadej Pogacar. C’est un nouveau record pour le Slovène qui devance désormais Eddy Merckx (37 en 1970) et Chris Froome (34 en 2017) après avoir endossé vingt fois le maillot rose sur le Giro en mai et dix-huit fois le jaune sur ce Tour de France. Sauf incident, il portera le record à 39 dimanche.

Le silence radio du jour

Les équipes Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard et Ineos de Carlos Rodriguez ont arrêté depuis deux jours de partager aux chaînes TV les échanges radio entre les directeurs sportifs et les coureurs. Ces communications avaient été introduites en 2023, sur le modèle de la F1. Les dirigeants des deux formations estiment qu'elles trahissent trop les stratégies mises en place pour leurs coureurs, selon Jasper Saeijs, responsable marketing chez Visma-Lease a Bike. Des discussions doivent avoir lieu avec ASO, l'organisateur du Tour, après cette 111e édition, pour voir comment les choses peuvent évoluer pour la suite. Plusieurs équipes se plaignent également qu'on ne leur attribue qu'une somme de 5'000 euros chacune pour la diffusion de ces messages radio.